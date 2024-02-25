أبو مسلم: هذا ما ينقص بيراميدز لتحقيق البطولات

تحدث أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عما يحتاجه بيراميدز من أجل التتويج بأول بطولاته في الفترة المقبلة.

أضاف أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز سيتوج ببطولة عندما يكون لديه مدرب قوي".

وواصل: "يجب أيضًا أن يكون هدف الإدارة موحد، وأن يعلموا على وضع خطة مستقبلية للفريق، فهناك لاعبين في الفريق ليست لديهم دوافع".

وأختتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "يجب على نادي بيراميدز البحث عن لاعبين يريدون تحقيق البطولات.. هناك أندية واعدة في الدوري المصري وحصلت على بطولات مثل مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا أسرع من بيراميدز".

يُذكر أن نادي بيراميدز كان قد غادر بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات هذا الموسم، بعد الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.