ذكرى يوسف السباعي ندوة بقصور الثقافة بالإسماعيلية

قدم فرع ثقافة الإسماعيلية، على مدار اليومين الماضيين، عددا مكثفا من الفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه التابعة، شهدت تنوعا في القضايا والأنشطة المقدمة، وذلك ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في إطار البرامح التوعوية لوزارة الثقافة.

وإحياء لذكرى الأديب الكبير يوسف السباعي عقدت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع مدرسة القصاصين الإعدادية الجديدة، لقاء بعنوان "شخصية ومعلومة" تحدثت خلاله هند محمد -مدير الموقع، عن السيرة الذاتية والإبداعية لوزير الثقافة الأسبق وسمات وخصائص مدرسته في الكتابة وفلسفته الأدبية وأهم الجوائز التي نالها.

وتضمن اللقاء عرضا لأهم أعمال الأديب والكاتب الصحفي الكبير ومنها "نائب عزرائيل، أرض النفاق، نحن لا نزرع الشوك، رد قلبي"، وغيرها من الأعمال الروائية والقصصية الأخرى، كما سردت جانبا من المناصب التي شغلها السباعي وأهمها رئيس تحرير مجلة آخر ساعة ورئيس مجلس إدارة دار الهلال، ورئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام، ونقيب الصحفيين، ووزير الثقافة في عهد الرئيس السادات، وصولا لرحيله في فبراير 1978.

جاء اللقاء ضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وفي شأن آخر وعن مخاطر الإدمان نظم بيت ثقافة القنطرة شرق لقاء ثقافيا تناولت به آمال عسران مدير الموقع، التعريف بالإدمان وآثاره السلبية على صحة الفرد وسلامة المجتمع، مستعينة بوسائط مصورة للتأكيد على هذه الآثار، كما تطرقت لأنواع الإدمان الأخرى، كإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بجانب إدمان الأطعمة غير الصحية المتمثلة في الوجبات السريعة، ثم أجرت نقاشا مع مجموعة من رواد البيت عن تناول الأعمال السينمائية لظاهرة الإدمان وأثرها على المجتمع.

وفي سياق الأنشطة المقدمة للأطفال نظم بيت ثقافة الشيخ زايد ورشة حكي عن تنمية القدرات المهارية والابتكارية لطلاب وطالبات المدارس، أوضحت خلاله د. عبير فاروق - دكتوراه في تنمية قدرات ومهارات الطفل، كيفية قضاء وقت الفراغ، وأهمية التخطيط الصحيح لتنمية المهارات والابتكارات.

واستمرارا للفعاليات التوعوية شهدت مدرسة النيل الرسمية للغات بالإسماعيلية محاضرة بعنوان "أزمة المياة التي تواجه البلاد"، نظمها بيت ثقافة الشيخ زايد، وتحدثت خلالها لارا فرغلي المسئول الإعلامي بالموارد المائية بالإسماعيلية، عن أهمية تكثيف حملات التوعية المائية لطلاب المدارس مع بدء الدراسة بالترم الثاني.

كما أقيمت في السياق ندوة أخرى بمدرسة النيل الرسمية للغات، بعنوان "أهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وترشيد استخدامها"، بمشاركة فريق التوعية المائية، وذلك لتوعية طلاب المدارس بأبعاد قضية المياه، واختتمت بعرض أفلام كارتون عن الحفاظ على المياه.

وعقدت مكتبة أبو صوير الثقافية بالتعاون مع دار التبيان للأطفال، مناقشة لكتاب بعنوان "حاجات ومحتاجات" ضمن سلسلة أقر لطفلك، تأليف أحمد زرزور، أوضح خلالها عبد الرحمن فراج مسئول النشاط بالمكتبة، أن الكتاب يتناول ضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على البيئة، وحماية الكائنات الحية. كما أقام بيت ثقافة الضبعية ورشة لتصميم مجلة حائط بعنوان "معلومة ورسمة " عن البطالة ومفهومها وأسبابها وأثرها وطرق مواجهتها.

وفي الجانب الفني لأنشطة الفرع أقام قصر ثقافة الإسماعيلية عرضا فنيا بمركز شباب الشيخ زايد، لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال، بقيادة المدرب مصطفى محمود، وقدمت الفرقة مجموعة من الرقصات على أنغام السمسمية منها شقاوة شطنا، السمسمية، إضافة إلى عرض آخر لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية قدمت به فقرات "نوح الحمام، اه يالالالي، يامال الشام، يا ورد على فل وياسمين".