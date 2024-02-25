الفنان السعودي محمد هنيدي يثير الجدل.. عندليب الرياض يقدم مسرحية جديدة

أثار الفنان محمد هنيدي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، بعدما ظهر على أحد القنوات التلفزيونية، وكُتب أمامه خلال تقديمه: الفنان السعودي محمد هنيدي يقدم مسرحية جديدة.

وظهر هنيدي خلال مشاركته ضيفا في نشرة فنية تذاع على إحدى القنوات السعودية، وكُتب على الشاشة الفنان السعودي محمد هنيدي، وهو ما أثار حالة جدل واسعة.

محمد هنيدي سعودي الجنسية

وفي يناير أعلن الفنان محمد هنيدي، حصوله على الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي، في منشور على حسابه بمنصة إكس.

وقال هنيدي: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية.. وبالمناسبة باستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".