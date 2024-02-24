قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية سيراً علي الأقدام بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ يرافقهما الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

أعمال التطوير التي شهدتها منطقة السوق التجاري القديم

واستمع وزير التنمية المحلية الي شرح من اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء حول أعمال التطوير التي شهدتها منطقة السوق التجاري القديم خلال الفترة الماضية مما جعله من أهم المزارات السياحية التي يحرص السياح من مختلف الجنسيات وكذا المواطنين المصريين المترددين علي شرم الشيخ لزيارة السوق.

وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان السوق التجارى القديم بشرم الشيخ

وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان السوق التجارى القديم بشرم الشيخ

وأشاد اللواء هشام آمنة بأعمال التطوير والطفرة الكبيرة التي شهدتها مدينة شرم الشيخ في عهد اللواء خالد فودة وكذا التطوير الشامل الذي شهده السوق القديم مما جعله علي رأس الزيارات التي يقوم السائحين والمصريين بزيارتها في مدينة شرم الشيخ. .



