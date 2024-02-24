لقي عامل مصرعه فرما داخل ماكينة فرم قمامة داخل مصنع سندوب بالمنصورة، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة العامة التحقيق .

مصرع عامل داخل ماكينة فرم قمامة بالمنصورة

واستقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولى جثمان عامل، لقي مصرعه داخل مكينة فرم القمامة بمصنع بسندوب بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية "مقلب سندوب"، وجرى نقل الجثة متهتكة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعميد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من شرطة النجدة يفيد بوفاة عامل داخل مصنع تدوير القمامة بسندوب.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة بقيادة رئيس المباحث، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط عامل داخل كسارة القمامة جثة متهتكة ويدعى "محمد خليل منصور ابراهيم"، 32 عامًا، ومقيم بقرية المالحة مركز المنصورة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التى أمرت بالتحرى حول الواقعة.

تفاصيل إصابة 4 أشخاص باختناق جراء اندلاع حريق نتيجة حدوث ماس كهربائي

كما أصيب4 أشخاص بحالة اختناق بمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية ، جراء اندلاع حريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق واخماده ونقل المصابين الي مستشفي المنزلة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة المنزلة من شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد المستشفيات الخاصة.

انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق بمستشفي الصفوة الخاصة ببرج الصفوة بالدور الثالث.

حريق في مستشفي خاص بالمنزلة

جري السيطرة علي الحريق ونقل 4 حالات بعد اصابتهم باختناق إلى مستشفى المنزلة المركزي بينما جري نقل حاله اخري من داخل غرفه العمليات بالمستشفي عن طريق الاهالي الي أحد المستشفيات الخاصة.

وتبين من الفحص المبدئي أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي في الدور الثالث بالمستشفي

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التى أمرت بالتحرى حول الواقعة ومعرفة اسباب نشوب الحريق.