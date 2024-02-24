الترجي يحسم الكلاسيكو التونسي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

فاز الترجي على النجم الساحلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في كلاسيكو تونسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أولمبي سوسة.

أحرز يان ميديرو ساس لاعب الترجي في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زكرياء العايب ثاني الأهداف في الدقيقة 41، لينتصر الترجي بهدفين نظيفين في الكلاسيكو التونسي.

موقف الترجي والنجم الساحلي في المجموعة:

رفع الترجي رصيده إلى 8 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة خلف بيترو أتلتيكو الانجولي المتصدر بفارق نقطة في حين يتجمد رصيد النجم الساحلي عند 4 نقاط في المركز الأخير.