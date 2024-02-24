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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الترجي يحسم الكلاسيكو التونسي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

الترجي والنجم الساحلي
الترجي والنجم الساحلي

فاز الترجي على النجم الساحلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في كلاسيكو تونسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أولمبي سوسة.

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أحرز يان ميديرو ساس لاعب الترجي في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زكرياء العايب ثاني الأهداف في الدقيقة 41، لينتصر الترجي بهدفين نظيفين في الكلاسيكو التونسي.

موقف الترجي والنجم الساحلي في المجموعة:

رفع الترجي رصيده إلى 8 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة خلف بيترو أتلتيكو الانجولي المتصدر بفارق نقطة في حين يتجمد رصيد النجم الساحلي عند 4 نقاط في المركز الأخير.

 

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