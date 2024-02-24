هيثم شعبان يكشف كواليس مواجهته أمام البدري والمباراة الأولى لصالح جمعة

علق هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي على التعادل الذي حققه في مباراة اليوم أمام فريق الزوراء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري العراقي.

أضاف المدير الفني في تصريحات بعد المباراة: "قدمنا مباراة قوية، تلقينا هدف مبكر في ملعب مكتظ بالجماهير والأجواء الحماسيّة، تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم لسنا فريق صغير لنفتح خطوطنا مبكرا، وبالفعل لعبت بتوازن وفي الربع ساعة الأخيرة بدأت في الهجوم على الزوراء ونجحنا في تسجيل هدف قاتل بالدقيقة السادسة والتسعين".

وعن مواجهة حسام البدري المدير الفني للفريق العراقي قال: "الكابتن حسام مدرب كبير وله تاريخ قوي في عالم التدريب، لم ألتقي معه في الملعب لأنه كان يدير المباراة من المدرجات ولم أتمكن من مصافحته، كنت أود ذلك بالطبع ولكن ظروف المباراة حال دون ذلك".

وأضاف: "صالح جمعة شارك أساسيا، في مباراة اليوم لمدة ٧٥ دقيقة، وظهر بمستوى جيد للغاية، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الزوراء الذي يضم لاعبين على أعلى مستوى وهو أحد الفرق القوية في العراق، والتعادل معه على أرضه نتيجة مرضية، ونأمل في الاستمرار على نفس الروح القتالية بالمباريات المقبلة".