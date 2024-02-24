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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد عبدالعزيز يواصل تصوير مسلسل "جريمة منتصف الليل" لرمضان 2024

الفنان أحمد عبد العزيز
الفنان أحمد عبد العزيز

يواصل الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تصوير باقي مشاهده ضمن مسلسل "جريمة منتصف الليل"، وذلك استعداداً لعرضه في السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.


وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.
كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

صناع وأبطال "جريمة منتصف الليل"
مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني، كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، ونوف عبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shott" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

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