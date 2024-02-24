انطلاق مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا «2024» ACI AFRICA

المطارات: قاطرة التنمية

اﻧﻄﻼق ﻣﺆتمﺮ وﻣﻌﺮض المﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻄﺎرات ﻹﻗﻠﻴﻢ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ »ACI AFRICA 2024«

‎موضوعات مهمة على طاولة المؤتمر

<< شاشات مطار القاهرة تتزين بشعار المؤتمر وسكرتير عام المجلس لإقليم أفريقيا واللجنة التنظيمة العليا تتابع التنفيذ بالقاهرة

< تجسيد حى لاتجاهات التسويق الحديثة بالمطارات

إشادة دولية بالشاشة خماسية الأبعاد بمطار القاهرة

<< الفريق عباس: منصة تعاونية عالمية لخبراء وصانعى السياسات والمختصين لتبادل الخبرات وتقديم أفضل ممارسات المطارات الأفريقية

<< إستراتيجية متكاملة لصياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران، لمواكبة التطورات المتسارعة

<< تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنطلقت بجمهورية مصر العربية ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى، فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات الأفريقية ACI الاجتماع الـ٧١، تحت عنوان «المطارات: قاطرة النمو الاجتماعى والاقتصادى والمستدام»؛ والمقرر انعقاده بمدينة القاهرة خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى الأول من مارس القادم، وذلك بمشاركة 400 عضو من ممثلى المطارات والمنظمات الدولية من ٥٢ دولة أفريقية.

مصطفى مدبولى

ويناقش مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات المقام فى القاهرة فى الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس 2024 تحت عنوان «المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة» عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الأفريقية، حيث تتناول جلسات العمل فى المؤتمر الأهمية الإستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادى والاجتماعى والتنمية المستدامة ودور

الفريق محمدعباس

المطارات فى تحقيق الإستدامة فى ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية, وبناء القدرات والإدماج الإجتماعى مع تعزيز التطور الاجتماعى والاقتصادى للدول والإلتزام طويل الأمد فى تحقيق الاستدامة.

محمد سعيد محروس

‎كما يناقش المؤتمر الاستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للاقتصاد العالمى خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التى تواجه قطاع الطيران فى قارة أفريقيا. والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية فى القارة الأفريقية مستقبلاً مع مراعاة أن يكون تصميم وإنشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الاقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والإجتماعية.

مجدي اسحق

استعدادات مكثفة

وتواصل لجان العمل بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية استعداداتها المكثفة لاستضافة هذا الحدث المهم. وأصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة توجيهات بضرورة توفير كل الإمكانيات لظهور هذا الحدث بالشكل الذى يليق باستضافة مصر لهذا الحدث.

والجدير بالذكر أن اللجنة التنظيمية للمؤتمر فى الشركة القابضة تتابع على مدار الساعة كافة الجوانب التسويقية والمالية والإعلامية والقانونية والتنظيمية والعلمية والانتقالات والإشراف على الانشطة الخارجية والتنسيق لاستقبال الوفود وغيرها لاخراج الحدث بشكل مميز.

ايهاب محيي الدين

كان سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا على التونسى واللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات لقارة أفريقيا قد وصلوا إلى القاهرة قبل انطلاق فعاليات المعرض ذلك استعداداً لعقد مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات والمقرر إقامته فى القاهرة فى الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس 2024...

وقام الملاح خالد الألفى رئيس اللجنة الفنية والتنظيمة والمالية للمؤتمر وفريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى باستقبال اللجنة التنظيمية استعدادًا لبدء الاجتماعات التحضيرية النهائية وعرض ما تم من تنفيذه على أرض الواقع.

احمد منصور

جدير بالذكر أن شاشات مبانى الركاب 2 و3 يعرض عليها الإعلان الترويجى الخاص بالمؤتمر ليكون فى استقبال ضيوف مصر القادمين من أفريقيا وغيرها من الدول، وذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال ضيوف المؤتمر، حيث تم تشكيل لجنة من موظفى العلاقات العامة والمراسم بكل من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوى وإنهاء إجراءات وصول الوفود والتسكين بالفنادق والانتقالات من والى المطار.

< عرض الإعلان الترويجى لمؤتمر ومعرض الـACI

وبحضور سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا على التونسى واللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات لقارة أفريقيا وبالتعاون مع الشركة المتعاقدة لحق استغلال شاشات مطار القاهرة تم عرض الإعلان الترويجى لمؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات والمقرر إقامته فى القاهرة فى الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس 2024 تحت رعاية معالى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومعالى وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى على الشاشة خماسية الأبعاد المتواجدة بين صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي. وأشاد على التونسى بتواجد تلك الشاشة فى مطار القاهرة الدولى الذى يعد أول واجهة للسياح والركاب القادمين إلى مصر والذى يتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية فى مجال إدارة وتطوير المطارات وزيادة إيرادتها من خلال الأنشطة التسويقية غير المتعلقة بالطيران.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن مؤتمر دولى عن طريق تلك الشاشة التى تعد طفرة فى مجال الدعاية وتقدم تجربة إعلانية مميزة للمتلقى علماً بأن تلك الشاشة هى الأولى من نوعها فى مصر.

ثقة وتعاون إقليميًا

وفى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى إلى أن استضافة مصر للمؤتمر فى دورته الحالية، يؤكد ثقة منظمات الطيران الأفريقية لدورها فى دعم أوجه التعاون الإقليمى والقارى فى مجال النقل الجوى، ويعد اختيار مدينة القاهرة لانعقاد المؤتمر فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية بها؛ خاصة فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى كافة المجالات، وما يشهده قطاع الطيران المدنى من أعمال تطوير بالمطارات المصرية بما يتواكب مع الزيادة المتلاحقة فى أعداد الركاب على مستوى القارة الأفريقية.

وأكد وزير الطيران المدنى أهمية المؤتمر الذى يعد بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعى السياسات والمختصين فى مجال الطيران بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الأفريقية، ووضع إستراتيجية متكاملة تسهم فى صياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران، لمواكبة التطورات المتسارعة فى مجال صناعة النقل الجوى، هذا إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية.

نراكم فى القاهرة

وكان المجلس الدولى للمطارات - إقليم أفريقيا قد أطلق الموقع الرسمى لمؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا...

كما نشر الموقع الكلمة الترحيبية الخاصة بالمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى تقليد يتبعه المجلس الدولى للمطارت عند استضافة الدول لتلك الاجتماعات وشملت الكلمة الترحيب بضيوف المؤتمر فى القاهرة خاصة وأن تلك الاجتماعات تأتى مع ارتفاع حركة الركاب لمستويات قياسية، بالإضافة إلى التطور المتسارع فى مجال المطارات التى أصبحت ظاهرة دولية وليست مجرد استثمارات كثيفة لرأس المال..

القابضة للمطارات تطلق شعار مؤتمر ومعرض ACI (القاهرة 2024)

ومن جانبها أطلقت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات المقرر انعقاده فى القاهرة خلال الفترة من ٢٤ فبراير وحتى ١ مارس 2024، تحت رعاية وتشريف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى...

وفى هذا السياق، أشار المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن شعار المؤتمر هذا العام يرمز إلى الربط بين الحضارة المصرية القديمة والحديثة وقد ظهر ذلك من خلال تصميم دعائى يضم ممر للطائرات؛ يعبر عن قيام منظومة المطارات المصرية بدور محورى مهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة الحديثة التى تشهدها الدولة المصرية، هذا ويعبر شعار المؤتمر عن الهدف من انعقاد المؤتمر فى دورته لهذا العام، تحت عنوان» «المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر خلال جلساته، الهدف الأساسى من إنشاء منظومة المطارات هو خدمة المشروعات التنموية كونها مراكز محورية ولوجيستية تدعم حركة التجارة ونقل الركاب والبضائع من جميع أنحاء العالم،، فضلًا عن دورها كمحفز رئيسى فى تنشيط الحركة السياحية والجوية، وقاطرة تنموية لدفع مزيد من الاستثمارات..

9...مجدى إسحاق