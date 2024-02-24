قال مصدر طبي بمستشفى قليوب، التي استقبلت 23 حالة إصابة جراء حادث تصادم على الطريق الزراعي بنطاق محافظة القليوبية، خروج 18 حالة من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة فيما تمكث 5 حالات بالمستشفى بينهم حالة بالعناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

خروج 18 مصابًا من المستشفى جراء حادث تصادم الطريق الزراعي بالقليوبية

وقد خلف حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل وتروسيكل وموتوسيكل شرطة بمنطقة مزلقان قلما دائرة مركز شرطة قليوب، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، عن إصابة كلا من إسلام عمر عبد الفتاح، 37 سنة، مقيم مركز بنها، وأشرف عبد الله يوسف، 35 سنة، مقيم ناي مركز قليوب، وإبراهيم محمد ياسين، 47 سنة، مقيم بنها، ومحمد شكري محمد رزق، 54 سنة، مقيم الباجور منوفية، ومصطفي ناصر إبراهيم إبراهيم، 21 سنة، مقيم بلتان مركز طوخ.

أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بقليوب



وتضمنت أسماء المصابين، جودة صلاح جودة، 25 سنة، مقيم ببنها، والسيد محمد عوض، 48 سنة، مقيم ميت غمر الدقهلية، ومحمد رضا عبد المعز عبد المنعم، 25 سنة، مقيم منيا القمح الشرقية، وزينب أحمد عبد المنعم، 18 سنة، مقيمة بلتان مركز طوخ، ومجدي السيد محمد مصطفي، 53 سنة، مقيم الباجور منوفية، ومحمود محمد عبد العزيز مطر، 29 سنة، مقيم قرنفيل مركز القناطر الخيرية، وحنان إبراهيم مهدي، 41 سنة، مقيمة ببنها، وعبد المقصود بشري عبد المقصود، 31 سنة، مقيم مرصفا مركز بنها، وأحمد حسين حسن، 39 سنة، مقيم ببنها، وأمير أحمد عبد الله، 39 سنة، مقيم مركز بنها، ومينا سعد نعمة الله، 37 سنة، مقيم كفر شكر، وأيمن محيي عبد السلام محمد، 22 سنة، مقيم زاوية بلتان مركز طوخ، ومحمد صابر عيد أحمد، 22 سنة، مقيم بلتان مركز طوخ، وسناء إبراهيم مهدي، 36 سنة، مقيم ببنها.

إصابة 23شخص في حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة نقل بالطريق الزراعي بقليوب

وقد شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل وتروسيكل وموتوسيكل شرطة بمنطقة مزلقان قلما دائرة مركز شرطة قليوب، مما أسفر عن إصابة 23شخص .

علي الفور جرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق ومنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان قلما دائرة مركز شرطة قليوب، بين أتوبيس وسيارة نقل وتروسيكل موتوسيكل شرطة.

على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام بين أتوبيس وسيارة نقل وتروسيكل موتوسيكل شرطة بمنطقة مزلقان قلما دائرة مركز شرطة قليوب، وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخص، جرى نقلهم لمستشفي قليوب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.