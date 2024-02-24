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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 23 شخصا في حادث تصادم بالطريق الزراعي بقليوب

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب 23 شخصا علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة مزلقان قلما دائرة مركز شرطة قليوب، إثر  حادث تصادم بين اتوبيس مع سيارة نقل وتروسيكل  موتوسيكل شرطة، ما أسفر عن إصابة 23 شخص.

إصابة 23شخص في حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة نقل بالطريق الزراعي بقليوب

 علي الفور جرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق ومنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان قلما دائرة مركز شرطة قليوب، بين أتوبيس وسيارة نقل وتروسيكل موتوسيكل شرطة. 
على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام بين أتوبيس وسيارة نقل وتروسيكل موتوسيكل شرطة بمنطقة مزلقان قلما دائرة مركز شرطة قليوب، وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخص، جرى نقلهم لمستشفي قليوب.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.

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