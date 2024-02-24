خالد الجندي متهم بالإساءة لعلماء الدين بسبب تصريح صادم.. والجمهور: معقول انت داعية إسلامي؟

أثار الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جدلًا واسعًا بتصريح مثير يتعلق بالفنانين خلال تقديم إحدى حلقات برنامجه الديني "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر قناة dmc الفضائية.

خالد الجندي لعلماء الدين: اتعلموا من الفنانين

طالب خالد الجندي الدعاة وعلماء الدين بأن يقتدوا بالفنانين والنجوم في معاملتهم لبعضهم البعض، حيث قال: "اتعلموا من الفنانين، أتمنى العلماء يحافظوا على بعض زي ما شفت الفنانين بيحافظوا على بعض .. عمري ما شفت فنانين بياكلوا في بعض".

خالد الجندي

هجوم عنيف على الشيخ خالد الجندي: اكيد حضرتك محتاج تغير مقاس النضاره

انتشر تصريح الجندي على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي معبرين عن دهشتهم واستيائهم الشديد من تشبيه الشيوخ بالفنانين، بل والإقتداء بهم أيضًا كمثال في المعاملة الحسنة، فكانت أبرز التعليقات: " معقول اللي بيقول الكلام دا شيخ أو داعية إسلامي؟! .. اكيد حضرتك محتاج تغير مقاس النضاره .. الشيخ اخد التريند عليه العوض ومنو العوض .. انت بتتكلم عن ايه اصلا حقيقى لا تعليق".

تعليق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات خالد الجندي

تعليق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات خالد الجندي

كما علق آخرون: "المفروض تقول الصحابة وليس الفنانين .. اومال برامج التوك شو اللي قائمة علي خلافاتهم والشركة والغضايح دي ايه يا فضيلة الشيخ جاكسون .. عجز اللسان عن وصفك بجد .. لا حول ولاقوة الا بالله بالعلي العظيم .. ايوه بيأكلوا في بعض وينشروا مشاكل حياتهم الشخصية عشان التريند .. برافو يا مولانا خالد الجندي بقا الله يعينك على نفسك".

تعليق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات خالد الجندي

خالد الجندي عن مشروع تطوير رأس الحكمة: مصر على الطريق الصحيح وغير قابلة للبيع ولا للشراء

على صعيد آخر، علق خالد الجندي، على مشروع تطوير رأس الحكمة، مشيرًا إلى إنه يدعو للتفاؤل حيث قال: "مصر على الطريق الصحيح، وانا كنت أقول أربطوا أزمة الأزمة بالجبار وليس الدولار، وأراد الله أن يصفع من يتهكمون على وجوههم وأقفيتهم".

وأضاف: "مصر لم ولن تموت ولم ولن تنتهى، وغير قابلة للبيع ولا للشراء، حيث إن هذا المشروع شراكة مع الإمارات الشقيقة وليس بيعا لأى أصول فى مصر"، كما وجه رسالة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: "ألف تحية للرئيس السيسى الذى لم يخذل قومه وبلده ولم ينحنى أمام موجات الأعاصير الكاذبة".

الشيخ خالد الجندي

واختتم حديثه عن السيسي قائلًا: "يعمل فى صمت وصبر وحكمة وخبرة، ومن يقول غير ذلك منافق، مؤكدا أننا رأينا بشائر الخير، أعمال وليست مجرد أقاويل".