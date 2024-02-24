السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تدريب 50 من أطباء الفيوم على الكشف المبكر للأمراض المسببة لإعاقة الأطفال

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نفذت ادارة رعاية الامومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم برئاسة الدكتورة ابتسام روبى -مدير الادارة تدريبا لمدة 4 ايام على الكشف المبكر عن الامراض المسببة للاعاقة فى الاطفال حديثى الولادة بقاعات المركز الطبى بكيمان فارس وذلك  برعاية الدكتورسامح العشماوى - وكيل  زارة الصحة بالفيوم والدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض وتحت اشراف الدكتور محمد عبد الله - رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة والدكتورة نانيس عبد المحسن - القائم باعمال مدير عام الادارة العامة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والدكتورة هالة العربى -مدير عام الادارة العامة للامومة والطفولة.

تناول التدريب موضوعات مسح المواليد بالبرنامج القومى - النمو والتطور الطبيعى - زواج الاقارب وتشوه الاجنة - الامراض الوراثية المسببة للاعاقة - كيفية اكتشاف الامراض الوراثية - الرسائل التوعوية.

 قام بالتدريب كل من  الدكتورة ابتسام روبى -مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة بالمديرية والدكتور محمد مصطفى شاهين - استشارى اطفال بمركز الارشاد الوراثى والمدير السابق للمركز وجيهان عبد العاطى -مشرف تمريض الرعاية , و حضر التدريب 25طبيب و 25 ممرضة من وحدات الرعاية الاولية.

الصحة المهنية ..

 

ومن جهه اخرى عقدت مديرية الصحة بالفيوم  دورتين تدريبيتين على الصحة المهنية برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية وبحضور الدكتورة هبة يحيى -مدير ادارة الصحة والسلامة المهنية بالمديرية .

تم التدريب على معايير الجودة -المخاطر فى بيئة العمل -تقييم المنشآت الصحية والصناعية -صحة العاملين وطب المجتمع - لجان السلامة - السجل البيئى - شرح مؤشرات تقييم الآداء خلال عام 2024.

حضر التدريب 25 من الاطباء (مدير ادارة الصحة المهنية بالمديرية -الاطباء -الصيادلة -الكيميائيين من مسئولى الصحة المهنية على مستوى ديوان المديرية والادارات الصحية التابعة لها -اعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات)وتم تدريبهم بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية .

كما حضر 25 مراقب صحى (مراقبى الصحة المهنية على مستوى ديوان المديرية - المراقبين على مستوى الادارات والوحدات الصحية التابعة لهم).

قام بالتدريب فريق من الادارة العامة للصحة المهنية رضا هلال ومصطفى الحسينى وجمال محمد  تحت اشراف الدكتورراضى حماد -رئيس الادارة المركزية لشئون البيئة و الدكتورة شيرمين سمير ابو العزم -مدير عام الادارة العامة للصحة المهنية.

استكمال المحاضرات التعريفية للعاملين للوصول لأكبر عدد من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالفيوم  ,وقد تمت المحاضرات بقاعة مستشفى الرمد بالفيوم.

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الجريدة الورقية