تدريب 50 من أطباء الفيوم على الكشف المبكر للأمراض المسببة لإعاقة الأطفال

نفذت ادارة رعاية الامومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم برئاسة الدكتورة ابتسام روبى -مدير الادارة تدريبا لمدة 4 ايام على الكشف المبكر عن الامراض المسببة للاعاقة فى الاطفال حديثى الولادة بقاعات المركز الطبى بكيمان فارس وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى - وكيل زارة الصحة بالفيوم والدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض وتحت اشراف الدكتور محمد عبد الله - رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة والدكتورة نانيس عبد المحسن - القائم باعمال مدير عام الادارة العامة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والدكتورة هالة العربى -مدير عام الادارة العامة للامومة والطفولة.

تناول التدريب موضوعات مسح المواليد بالبرنامج القومى - النمو والتطور الطبيعى - زواج الاقارب وتشوه الاجنة - الامراض الوراثية المسببة للاعاقة - كيفية اكتشاف الامراض الوراثية - الرسائل التوعوية.

قام بالتدريب كل من الدكتورة ابتسام روبى -مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة بالمديرية والدكتور محمد مصطفى شاهين - استشارى اطفال بمركز الارشاد الوراثى والمدير السابق للمركز وجيهان عبد العاطى -مشرف تمريض الرعاية , و حضر التدريب 25طبيب و 25 ممرضة من وحدات الرعاية الاولية.

الصحة المهنية ..

ومن جهه اخرى عقدت مديرية الصحة بالفيوم دورتين تدريبيتين على الصحة المهنية برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية وبحضور الدكتورة هبة يحيى -مدير ادارة الصحة والسلامة المهنية بالمديرية .

تم التدريب على معايير الجودة -المخاطر فى بيئة العمل -تقييم المنشآت الصحية والصناعية -صحة العاملين وطب المجتمع - لجان السلامة - السجل البيئى - شرح مؤشرات تقييم الآداء خلال عام 2024.

حضر التدريب 25 من الاطباء (مدير ادارة الصحة المهنية بالمديرية -الاطباء -الصيادلة -الكيميائيين من مسئولى الصحة المهنية على مستوى ديوان المديرية والادارات الصحية التابعة لها -اعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات)وتم تدريبهم بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية .

كما حضر 25 مراقب صحى (مراقبى الصحة المهنية على مستوى ديوان المديرية - المراقبين على مستوى الادارات والوحدات الصحية التابعة لهم).

قام بالتدريب فريق من الادارة العامة للصحة المهنية رضا هلال ومصطفى الحسينى وجمال محمد تحت اشراف الدكتورراضى حماد -رئيس الادارة المركزية لشئون البيئة و الدكتورة شيرمين سمير ابو العزم -مدير عام الادارة العامة للصحة المهنية.

استكمال المحاضرات التعريفية للعاملين للوصول لأكبر عدد من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالفيوم ,وقد تمت المحاضرات بقاعة مستشفى الرمد بالفيوم.

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