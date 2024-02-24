متحدث الحكومة: مشروع “رأس الحكمة” سيوفر حصيلة من النقد الأجنبي وفرص العمل

تحدث قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تطوير مدينة رأس الحكمة، موضحًا أن هذا مشروع عمراني تنموي ضخم يمثل أكبر استثمار مباشر حصلت عليه مصر في تاريخها، مشددًا على أن هذا المشروع سيوفر حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي وفرص عمل تقدر بمئات آلاف وفرص كبيرة للشركات المصرية التي ستنفذ المشروع.

تطوير مدينة رأس الحكمة

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": أن مشروع “رأس الحكمة” عبارة عن تجمع عمراني تنموي ضخم يشمل مشروعات سكنية وسياحية ومرافق خدمية، مؤكدًا أن هذا المشروع يتضمن منطقة حرة للصناعات التكنولوجية الخفيفة، ومارينا سياحي عالمي، ومطار جنوب المدينة بالإضافة إلى إنشاء حي مال وأعمال عالمي.

وتابع: "نتكلم عن مشروع تنموي ضخم تنفيذه سوف يستغرق سنوات ويوفر لمصر استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار بخلاف الاستثمارات التي سيتم ضخها بصورة سنوية لتنفيذ المشروع ولن تقل عن 150 مليار دولار"،

قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن هناك فؤاد عديدة لمشروع رأس الحكمة منها توفير فرص عمل ضخمة، واستثمارات ضخمة تصل إلى ١٥٠ مليار دولار.



وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" ، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أن مشروع رأس الحكمة يساهم في دعم دور الدولة في مجال التنمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة يمثل حقيبة ضخمة من موارد النقد الأجنبي، ويساعد الدولة في القضاء على السوق الموازية .



تفاصيل مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.

