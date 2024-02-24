"الطفولة والأمومة" أطفال مصر يشاركون فى افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان الطفل العربي بالشارقة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مشاركة الوفد المصري من الأطفال في جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل بمقره الدائم بإمارة الشارقة والتي تقام تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في عيون الأطفال العرب بالفترة من ١٨ حتي ٢٦ فبراير ٢٠٢٤.

و أفاد المجلس القومي للطفولة والأمومة أربعة أطفال للمشاركة في فاعليات هذه الدورة، وهم الطفلة سما وائل من محافظة الإسكندرية، والطفل أحمد الفرماوي من محافظة المنوفية، والطفلة شكران حسين من محافظة الجيزة، والطفل ساجد محمد من محافظة القاهرة، بمصاحبة ممثل المجلس الأستاذ محمد مصطفى مدير منتدي الطفل المصري، بمشاركة عدد ١٧ دولة عربية يمثلها عدد ٦٨ عضو.

ويشارك في هذه الجلسة أطفال الوطن العربي الممثلين لبلدانهم، حيث تتناول المحاور قضايا تهم تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يعكس الالتزام الراسخ بتوفير بيئة تشجع على تطوير وتعزيز قدرات الأطفال، إسهاماً في تحقيق أهداف البرلمان وتطوير مواهبهم لتمثيل الطفولة العربية.

وفي هذا الصدد أعربت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ سعادتها بمشاركة الوفد المصري في فاعليات البرلمان العربي مشيدة بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم وتطوير مهارات الأطفال على الصعيد الدولي، انطلاقا من أن الأطفال هم ركائز المستقبل، مشيرة إلى أن هذه الجلسة تسلط الضوء على موضوع غاية من الأهمية وجاء في وقته الصحيح لتعزيز التفاعل الإيجابي مع التكنولوجيا ومواكبة التغيرات السريعة التي نشهدها من الابتكار التكنولوجي.

وأوضحت عثمان بأن الأطفال المشاركون قاموا بالاعداد الجيد للجلسة والفاعليات المصاحبة لها حيث تم إعداد موقع إلكتروني كامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يشرح حقوق الطفل المختلفة ويوثق الجهود والمبادرات الوطنية لدعم حقوق الطفل بالإضافة إلي أنشطة الوفد المصري والفعاليات المشاركين بها محليا وعربيا.

وأشار محمد مصطفي مدير منتدي الطفل المصري إلى أن سعادة أيمن عثمان الباروث الأمين العام للبرلمان العربي للطفل قد استقبل الوفد المصري فور وصوله في لقاء خاص حصري وقدم الشكر للوفد ولجمهورية مصر العربية علي الإنجازات والأنشطة المتواصله وبخاصة الإعداد الجيد للجلسة الحالية من خلال تقديم مشروعات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة حقوق الطفل ومساهمات الوفد في هيئة تحرير مجلة البرلماني الصغير حيث ناقش مع الوفد الأفكار المقدمة واستمع لمقترحاتهم في العديد من القضايا الخاصه بالطفل العربي كما أهدت الطفلة شكران لسعادة الأمين العام نسخة من روايتها الأخيرة "ملجأ المبدعين" وقدم الطفل ساجد نسخة من ديوان شعره الأخير "سكر برة" حيث عبر عن سعادته وفخره بعضويتهم للبرلمان.