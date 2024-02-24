برشلونة يقسو على خيتافي بثلاثية في الليجا

حقق برشلونة الفوز على نظيره خيتافي بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإسباني "الليجا" لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم برشلونة في النتيجة عن طريق اللاعب رافينيا دياز في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وأحرز فرينكي دي يونج الهدف الثالث في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني، وأضاف الهدف الرابع اللاعب فيرمين لوبيز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المواجهة بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة.

وشهد الشوط الأول استحواذ كبير من قبل لاعبي برشلونة على المباراة، حيث وصلت نسبة استحواذهم على الكرة لـ 72%، مقابل 28% لصالح خيتافي، لكن هذه النسبة تراجعت في الشوط الثاني، حيث جاء امتلاك الكرة للبلوجرانا بنسبة 68%، مقابل 32% لخيتافي.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 57 في وصافة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، بينما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 34 في المركز العاشر.

وبدأ تشافي هيرنانديز مواجهة برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، كوبارسي، جوليس كوندي.

وسط الملعب: فرينكي دي يونج، كريستنسن، إيلكاي جوندوجان.

الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.