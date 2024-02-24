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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

انطلاق يوم التوظيف السنوي في جامعة النيل الأهلية

جامعة النيل الأهلية
جامعة النيل الأهلية

شهدت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، انطلاق فعاليات يوم التوظيف السنوي، الذي ينظمه مكتب تعزيز مهارات الطلاب والتوظيف بالجامعة. 

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ويستهدف يوم التوظيف تسهيل التواصل بين طلاب وخريجي الجامعة مع سوق العمل وأدواته وشركاته.

تعزيز فرص العمل لدى طلاب جامعة النيل الأهلية 

وأكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، أن فاعليات يوم التوظيف من شأنها تعزيز فرص التوظيف لدى الطلاب والخريجين، وإيجاد فرص تدريبية لهم، كذلك إمداد الطلاب بعدد من المهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال ورش العمل المتخصصة والمحاضرات العامة التي تقام خلال فاعليات اليوم على ايدي نخبة من المتخصصين، حيث تدور ورش العمل حول موضوعات سلاسل الإمداد والسيارات الكهربائية وورشة عمل عن مستقبل تقنيات النانو ومحاضرات حول كتابة السيرة الذاتية والتحضير للمقابلات الشخصية والمهارات الأساسية للتميز فى بيئة العمل.

ولفت رئيس جامعة النيل النظر إلى أن هناك 28 شركة من كبريات الشركات العاملة في مختلف المجالات والتخصصات تشارك في فاعليات يوم التوظيف السنوي، تتنوع تخصصاتها ما بين الشركات العاملة في مجال الهندسة الإنشائية والعقارات والتمويل والتأمين والهندسة الصناعية ومجال الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات وكذلك مجال الخدمة المجتمعية والاتصالات وعدد من مؤسسات وشركات التدريب من أجل التوظيف.

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية أن الجامعة دائما ما تتبنى عدد كبير من المبادرات لتنمية ريادة الأعمال والابتكار ونشرها في ربوع مصر، و أن الجامعة لديها حاضنات أعمال للشركات الناشئة وتقدم هذه الحاضنات الموارد اللازمة لمساعدة الطلاب على بدء مشاريعهم الخاصة أو تدشين شركاتهم الناشئة، كما أن الجامعة تضم 7 مراكز بحثية وتدريبية وقدراتها تساهم في تخريج طالب يستطيع الاندماج في سوق العمل في كل الشركات والتخصصات، حيث قدمت الجامعة ما يقرب من ١٦٠٠ وظيفة جديدة لسوق العمل، وأن خريجيها يمتلكون مهارات حل المشكلات بطريقة البحث العلمي.

كما أن الجامعة أنشأت مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية الذي دعم من خلال مبادرة رواد النيل التي يمولها البنك المركزي المصري أكثر من 270 شركة ناشئة في مرحلة الحضانة، و730 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، تجاوز إجمالي إيراداتها نحو المليار جنيه.
 

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