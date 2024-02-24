وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى السعديين المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والاطمئنان على الحالة الصحية لمدير مستشفى مشتول السوق المركزي الأسبق، وذلك بعد تفقده الخدمة الطبية بمستشفى منيا القمح المركزي.

وتجول وكيل وزارة الصحة، بداخل الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى السعديين، للتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، كما اطمأن على الحالة الصحية للدكتور حسام معروف مدير مستشفى مشتول السوق الأسبق، والذي يتلقى الرعاية الصحية بالعناية المركزة بمستشفى السعديين، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، ومؤكداً على عدم مغادرته المستشفى حتى تماثله للشفاء تماماً، كما تفقد قسم الجراحة، وناقش وكيل وزارة الصحة خطة تطوير الأقسام الداخلية، طبقاً للمعايير والكود المصري، بالتعاون مع المجتمع المدني.

واطمأن الدكتور هشام مسعود على الخدمة المقدمة للمرضى بقسم علاج وجراحات الأورام، وحرص على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، والذين أشادوا بالرعاية الصحية المقدمة لهم بالمستشفى، كما ناقش مع مدير المستشفى الخطة العلاجية للمرضى بالأقسام الطبية، موجهاً بسرعة تجهيز الوحدة الجديدة لعلاج أورام الأطفال، والتي سيتم تجهيزها بقدرة استيعابية ٥ أسرة، وتأتي استكمالاً لطفرة الخدمات النوعية الموجودة، لتغطية خدمة علاج الأورام السرطانية لمختلف الأعمار السنية، وخاصة بعد التشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال الجديدة.

كما تفقد "مسعود" قسم الحضانات، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، بالعناية المركزة للأطفال، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما اطمأن على انتظام إجراء العمليات الجراحية بوحدة جراحات العمود الفقري وجراحات المخ والأعصاب، والتي تعد الأولى من نوعها بالمستشفى بعد تشغيل هذه الوحدة الجديدة منذ عدة أسابيع، تم من خلالها إجراء عدد ٢٥ عملية لتوسيع القناة العصبية، وتثبيت الفقرات، وتصليح الانزلاق الغضروفي.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأن هذه الخدمات الطبية الجديدة تأتي استكمالاً للطفرة الصحية الهائلة التي تشهدها مستشفى السعديين المركزي خلال الآونة الأخيرة، وبعد أسابيع من التشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال الجديدة، بقوة ٥ أسرة، والمزودة بأحدث الأجهزة الطبية، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه، دعم من عائلة الحاج عبدالرحمن مشهور، وبعد خمسة أشهر فقط من التشغيل التجريبي لمركز علاج الأورام وأمراض الدم الجديد، بتكلفة تقديرية ٥ مليون جنيه، وأيضاً بعد عدة أشهر من دعم وزير الصحة والسكان للمستشفى بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية أكثر من ٧ مليون جنيه، وأيضاً بعد التشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة الجديدة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، بقوة ١٠ أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٣ مليون جنيه، وأيضاً بعد تطوير قسم الحضانات الجديد، والذي تم توسعته ورفع كفاءته ليصل إلى ٣٦ حضانة، بجانب تطوير قسم الكلي الصناعي، ضمن بروتوكول التعاون الموقع من محافظ الشرقية مع جمعية الأورمان في ديسمبر قبل الماضي، لتطوير قسمي الكلي والحضانات، وتزوديها بالأجهزة والتجهيزات الطبيه المطلوبة بواقع ١٥ حضانة ليصل الإجمالي إلي ٣٦ حضانة، وعدد ١٥ ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتها، ليصل الإجمالي إلي ٦٠ ماكينة غسيل كلوي، بتكلفة إجمالية ١٧ مليون جنيه، دعماً للقطاع الصحي، وللإرتقاء بكافة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.