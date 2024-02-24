تنفيذ 13 حالة إزالة علي أملاك الدولة بكفر البطيخ في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى ستستمر حتى ١٥ مارس المقبل.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنع اى محاولات للتعدى عليها.

وفى هذا السياق أعلنت المحافظ عن إزالة ١٣ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٧٦٠ متر مربع تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز كفر البطيخ.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن المرحلة الأولى التى بدأت مطلع فبراير الجارى واستمرت حتى يوم ١٦ من ذات الشهر قد تم خلالها إزالة ١٨٢ حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة ٢٠٢٠٦ متر مربع و٨ حالات تعدى على الأراضى الزراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية على مساحة ٢٢٧ فدان و ٦قيراط و١٧ سهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستى لتحقيق المستهدف من الموجة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، لافتة الى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى وبكل حزم للتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.