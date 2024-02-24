أبرزها فقر دم.. طبيبة تكشف أسباب الإغماء المفاجئ

قامت المعالجة كسينيا إيفانوفا بتسمية الأمراض التي يمكن أن تظهر على شكل الإغماء المفاجئ.

وذكرت المعالجة إيفانوفا في تعليق لموقع NEWS.ru أن إغماء الشخص يشير إلى انقطاع في إمدادات الدم إلى الدماغ.

قالت الطبيبة: "الإغماء المفاجئ له سبب رئيسي واحد - انتهاك إمداد الدم إلى الدماغ".

وأوضحت إيفانوفا أن مثل هذه المشكلة في الدماغ قد تكون نتيجة لعمليات مرتبطة بأمراض مختلفة. قام الطبيب بإدراج الحالات المرضية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تدفق الدم إلى الدماغ:

أمراض الأوعية الدموية والقلب.

التسمم.

انخفاض ضغط الدم بسبب حساسية الطقس أو استخدام الأدوية.

الصرع.

فقر دم.

نقص السكر في الدم (انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم).

فقدان الدم.

ألم شديد، صدمة مؤلمة.

وأضافت الأخصائية: "الإجهاد والبقاء في غرفة خانقة أو في الحرارة لفترة طويلة، وكذلك الوقوف لفترة طويلة دون حركة، يمكن أن يسبب الإغماء أيضًا".