طرح 45 شقة سكنية للبيع في المزاد العلني برأس البر

أعلن ديوان عام محافظة دمياط عن طرح ٤٥ شقة سكنية بمدينة رأس البر للبيع بالمزاد العلنى بالجلسة المُنعقدة بالمقر المؤقت بديوان عام المحافظة بكورنيش النيل يوم الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ فى تمام الثانية عشر ظهرًا

هذا وتقع تلك الشقق بالقطعة رقم ٣٥ بشارع ١٠٥ و القطعة رقم ٣٦ بشارع ١٠٧ بتشطيبات سوبر لوكس ومساحات تبدأ من ٥٥ متر مربع و حتى ٨٨ متر مربع حيث أن لأغلب الشقق جراج خاص

كما تطلب كراسة الشروط من البنك الأهلى المصرى فرع دمياط الكائن ب٢٧ شارع سعد زغلول أو فرع رأس البر بمول الجربى الجديد بسوق العاصى بقيمة قدرها ٢٩٩ جنيها و ١٤ % ضريبة قيمة مضافة و ٥ جنيهات طابع شهيد و ٥ جنيهات قادرون على أن يكون آخر موعد لطلب الكراسة وتقديم المستندات قبل جلسة المزاد بيومين وتبلغ قيمة التأمين الابتدائي ١٠٠٠٠٠جنيه لكل شقة / ١٥.٥% بالجلسة .