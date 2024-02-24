محافظ الشرقية يُهنئ المواطنين والجهاز التنفيذي والنواب بذكري ليلة النصف من شعبان

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

أشار محافظ الشرقية، إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة والتي تم فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس، داعياً المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدماً نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطي ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية معربا عن خالص تمنياته لمصرنا الغالية ان تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية ,داعياً ابناء المحافظة إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره.

جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد بعث ببرقية تهنئة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان جاء خلالها:

يسعدني و يشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أبناء الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة الاحتفال بذكرى ليله النصف من شعبان أعادها الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يُعيدها على فخامتكم بموفور الصحة و السعادة و أن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر وللوطن قائداً مخلصاً صادقاً لقيادة مسيرة الديمقراطية وحياة أفضل لشعب مصر وسلمت مصر بكم و الله يوفقكم و يحفظكم ويرعاكم ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدماً نحو تحقيق الرخاء و البناء لمصرنا الجديدة التي نحلم بها .

كما بعث محافظ الشرقية ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوية،.. داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.