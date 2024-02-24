السجن المشدد 15 سنة لشقيقين لاتهامهم بقتل ابن عمهم لخلافات الميراث بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني بمعاقبة كلا من سعيد ع ع ونور الدين ع ع بالحبس 15 سنة وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم بقتل نجل عمهم بسبب الخلاف علي الميراث. و قررت المحكمة براءة 3 متهمين آخرين في القضية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بقرية العزيزية بنشوب مشاجرة بين أبناء العمومة ومصرع مواطن يدعي إبراهيم م ع إثر الاعتداء عليه بالشوم مما أدى إلى إصابته بكسر في جمجمة الرأس ادي لوفاته.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية الي مكان الواقعة وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شخص يدعي إبراهيم م ع بتهشم في جمجمة الرأس إثر تعدي علية من أبناء عمومته لخلافهما علي قطعة أرض زراعية.

وتم توجيه الاتهام في القضية الي 7 متهمين تم القبض علي 2 منهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق والتي أحالت المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق .