السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ظهور صالح جمعة وتعادل البدري مع هيثم شعبان بالدوري العراقي

بوابة الوفد الإلكترونية

فرض فريق الكرخ بقيادة المدير الفني هيثم شعبان تعادلا إيجابيا بنتيجة 1-1 على فريق الزوراء الذي يقوده المدير الفني حسام البدري، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الزوراء ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري العراقي. 

شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة للمرة الأولى مع الفريق، وظهر بمستوى جيد حيث شارك أساسيا، وقدم مردود طيب وشكل خطورة على مرمى الزوراء الذي تقدم في الدقيقة السادسة من المباراة، بينما أدرك الكرخ التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع. 

ويقدم هيثم شعبان مستوى مميز ونتائج جيدة مع فريق الكرخ في الدوري العراقي وأحدث طفرة على مستوى النتائج مع الفريق الذي يصارع البقاء في الدوري، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب من جدول الدوري الذي يوجد به ٢٠ فريقا.

مواد متعلقة

محمد شبانة: صالح جمعة عليه ألا يتحدث عن الالتزام
الجريدة الورقية