أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية مع تضاؤل الآمال في خفض الفائدة

تراجعت أسعار النفط 3% تقريبا عند التسوية أمس الجمعة وسجلت خسائر أسبوعية بعدما أشار أحد صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل شهرين آخرين على الأقل.

أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل 2.05 دولار أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 2.5% ليصل إلى مستوى سعر 81.62 دولار للبرميل عند التسوية.

كما تراجعت أسعار النفط لعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل نحو 2.12 دولار أو بنسبة انخفاض تعادل 2.7% لتصل إلى مستوى سعر 76.49 دولار.

وهبط أسعار النفط لبرنت خلال الأسبوع 2%، بينما هبط الخام الأميركي أكثر من 3%. لكن مؤشرات الطلب الجيد على الوقود والمخاوف المتعلقة بالإمدادات قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة.

أسعار النفط فى الأسواق

أسعار النفط

ويُبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة عند نطاق 5.25-5.5% منذ يوليو الماضي، وأظهر محضر اجتماعه للسياسة الشهر الماضي أن معظم مسؤوليه يبدون قلقا من التعجل في تيسير السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه تجري في باريس محادثات تستهدف هدنة في قطاع غزة فيما يبدو أنها أكثر التحركات جدية منذ أسابيع لوقف الصراع في فلسطين والإفراج عن رهائن إسرائيليين وأجانب.

وقال تيم إيفانز المحلل المستقل لسوق النفط في مذكرة إن محادثات وقف إطلاق النار قد تدفع السوق إلى توقع تهدئة التوتر الجيوسياسي.

لكن التوتر مستمر في البحر الأحمر مع إجبار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يوم الخميس بالقرب من اليمن سفن الشحن على التحول عن سلوك المسار التجاري.