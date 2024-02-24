الانتفاخ تحت العينين نتيجة لعدم التوازن الهرموني.. طبيبة تكشف التفاصيل

أفادت الدكتورة بيراموكوفا أن الانتفاخ تحت العينين يمكن أن يكون ناجم عن المرض وعدم التوازن الهرموني، في مقابلة مع aif.ru، وقالت إن الاضطرابات المختلفة في الجهاز البولي تؤدي في المقام الأول إلى تورم تحت العينين.

وأحد الأسباب هو أمراض الجهاز البولي المختلفة مثل الكلى والمثانة ويمكن أن تكون هناك أمراض حادة ومزمنة، مثل مشاكل المناعة الذاتية، والأورام.

وأضافت بيراموكوفا أنه في حالة هذه الأمراض يصبح الشخص عرضة للتورم - بالإضافة إلى منطقة الجفن، تنتفخ أطرافه (على سبيل المثال، اليدين).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سبب الانتفاخ تحت العينين أمراض القلب والأوعية الدموية في شكل قصور القلب، واضطرابات ضربات القلب، وغيرها.

وعندما لا يستطيع القلب التعامل مع تدفق الدم، يمكن أن يتراكم السائل في الفضاء بين الخلايا، مما يؤدي إلى ظهور الوذمة - في أغلب الأحيان في الجزء العلوي من الجسم.

العامل المشترك الآخر الذي يفسر ظهور الانتفاخ تحت العينين هو عدم التوازن الهرموني، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكون سببها اضطرابات الغدة الدرقية، والتغيرات المرتبطة بالعمر في إنتاج الهرمونات الجنسية، واختلال وظائف الغدة الكظرية.

عندما لا يكون لدى الشخص أي مشاكل صحية، ولكن هناك تورم ملحوظ تماما تحت العينين، فقد يكون فتق الجفن السفلي، والذي يتم تشكيله بسبب التوزيع المحدد للدهون، ولا يمكن إزالة هذا التكوين بشكل فعال إلا من خلال رأب الجفن.