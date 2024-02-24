السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يد المنيا تفوز على سكر أبو قرقاص (20-18) وتصعد للتصفيات النهائية

فريق يد المنيا
فريق يد المنيا

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا  ، اليوم السبت ، فوزاً غالياً على  سكر أبو قرقاص ، في ختام مباريات المرحلة الثالثة من دوري الدرجة الأولى ؛ ليضمن الفريق التأهل لتصفيات الدور النهائي من البطولة.

 

حيث تمكن فريق يد المنيا ، من الإستحواذ على المباراة منذ اللحظات الأولى ، وحسم الشوط الأول بنتيجة (8-6) ، وإنهاء اللقاء بنتيجة (20-18) ؛ ليحتل بذلك المركز الثاني على المجموعة، والجدير بالذكر، أن لقاء اليوم يأتي استكمالا لفعاليات المنافسة الذى بدأها الفريق ، بمواجهة الشرقية وانتهى بنتيجة (27-26) للفريق المنافس ، بينما حقق الفريق الفوز على مركز شباب بيلا ، في ثاني المباريات بنتيجة (27-22) ، واختتم  اللقاءات بالإنتصار على سكر أبو قرقاص.

 

يقود فريق المنيا خلال هذا الموسم كل من ، محمد شعبان المدير الفني ورئيس جهاز كرة اليد ، أحمد راضي مدرباً عاما  ، وائل ابو الليل مدرب حراس المرمى ، دكتور طارق بهاء مخطط أحمال ومحلل أداء  ، دكتور محمود عواد أخصائي إصابات ، محمود خليل المدير الإداري للقطاع ، وتحت إشراف دكتور مصطفى فتحي يونس نائب رئيس النادي.

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