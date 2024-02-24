بدء انعقاد المقابلات الشخصية للمتقدمين لبرنامجي الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر؛ انعقدت اليوم السبت، المقابلات الأولى للمتقدمين للحصول على الماجستير المهني، والدكتوراة بالتعليم المدمج بالجامعة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور وليد عبد الله، مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة.

تشكلت لجنة المقابلات تحت إشراف الأستاذ الدكتور حمدي حسين، من كل من: الأستاذ الدكتور محمد نمر أحمد علي، أستاذ إدارة الإعمال بكلية التجارة، جامعة سوهاج، ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين لقطاع العلوم التجارية، والأستاذ الدكتور وليد عبد الله، مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، والدكتور محمد عزام عبد المجيد، الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، والدكتور ياسر السيد، المدرس بكلية التجارة، جامعة جنوب الوادي.

يشار إلى أن جامعة الأقصر، قد أعلنت عن فتح باب التقدم للتسجيل في برنامجي الماجستير والدكتوراه المهنية بالشراكة مع كلية التجارة جامعة أسيوط، وتنعقد المقابلات على مدار الأيام الثلاثة 24، 25، 26 فبراير الجاري.

وتستمع اللجنة غدًا الأحد للمتقدمين للحصول على ماجستير المحاسبة، ودكتوراة إدارة الأعمال، فيما تستمع يوم الإثنين للمتقدمين للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة المستشفيات، وذلك في تمام العاشرة صباحًا، بكلية الآثار.