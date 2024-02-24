فنون كتابة القصة ضمن مناقشات ثقافة الفيوم بالمدارس

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات التثقيفية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة، خلال شهر فبراير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، عقد قسم المواهب محاضرة تثقيف أدبي بعنوان "فنون كتابة القصة"، بمدرسة النهضة الإعدادية للبنات، ناقش خلالها الروائي محمد جمال الدين فن كتابة القصة القصيرة، موضحا مبادىء كتابتها وأنواعها بداية من القصة، وانتهاء بالقصة الطويلة، والفرق بين القصة والرواية، حيث أن الرواية تمتد إلي مدي زمني أبعد، وأهمية بناء القصة من حيث المقدمة والحوار والحبكة القصصية والخاتمة، وقد تكون الخاتمة مفتوحة متروكة لخيال القارئ، ثم أكد علي أهمية القراءة في مجالات مختلفة لإثراء الحصيلة اللغوية لدي الطالبات، تلاها حكى قصة عن الأخلاق الكريمة وسلامة الأخلاق في نطق اللسان، واختتم "جمال الدين" حديثه ببعض نماذج شهيرة لكتاب القصة والرواية.

"ترشيد استهلاك المياه".. حوار مفتوح بفرع ثقافة الفيوم

من جانب آخر، عقدت مكتبة حي جنوب حوارا مفتوحا بعنوان "ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي"، بالتعاون مع إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب بالفيوم، أعده مسئول التوعية محمد درويش بمدرسة التجارة الثانوية بنين بالصوفى، ناقش خلالها أهمية المياه النظيفة في حياتنا، وأشار إلي محطات تحلية المياة العذبة بالفيوم وعددهم ٥ محطات بالعزب الجديدة والقديمة، وقحافة الجديدة والقديمة، وطامية.

وأوضح "درويش" مراحل تحلية المياه، ودور المواطن فى الحفاظ على مجرى المياه بطرق عديدة منها؛ عدم إلقاء المخلفات بخطوط المياه، لأنها تجعل عمل محطات التحلية صعب جدا وأحيانا يعطل المحطات ويتسبب فى إيقافها بسبب المخلفات من الحيوانات النافقة، مؤكدا علي أهمية ترشيد استهلاك المياه فى حياتنا اليومية، وعدم الإسراف في استخدامها.

وإستمرارا للأنشطة المقامة لتنمية واكتشاف الموهوبين، بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهد بيت ثقافة أبشواى ورشة فنون تشكيلية لتعليم أساسيات رسم البورتريه بإشراف وتدريب أحمد السيد فهمي مسئول الفنون التشكيلية بالموقع، كما نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم مجلة حائط متنوعة حول المعلومات العامة، نفذتها مها عويس أمينة المكتبة مع عدد من الرواد، فيما شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة رسم حر بإشراف مها مصطفي مسئولة النشاط.