حزب الله يقصف تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تجمعًا عسكريًا إسرائيليًا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من عصر يوم السبت 24-02-2024 تجمعًا عسكريًا إسرائيليًا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وفي وقت سابق اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" محيط موقع الضهيرة وموقع راميا، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ظهر يوم السبت 24-02-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضافت البيان، كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 من بعد ظهر يوم السبت 24-02-2024 موقع راميًا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.