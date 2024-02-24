ملتقى علمي ثقافي بعنوان "المنيا مهد الحضارات"

نظمت إيبارشية المنيا ، بالإشتراك مع المتحف الأتوني بالمنيا ، اليوم السبت ، ملتقى علمي ثقافى ، بمقر المطرانية بمدينة المنيا ، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ، والدكتور أحمد حميدة رئيس الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية ، ومدير عام متحف الاتونى بالمنيا.

أمل عز العرب مدير عام العلاقات العامة بقطاع المتاحف بالقاهرة ، ولفيف من المؤسسات ومديري المدارس الخاصة ، ولفيف من الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية ، وقيادات المتحف ، وممثلى القومى للمرأة وكليات الجامعة واتحاد الكتاب.

بدأ اللقاء، بالسلام الجمهوري، ثم تم عرض كورال المجدلية ، ثم تم محاضرة بعنوان : " المنيا مهد التوحيد " والدكتور جلال ابو بكر )، تلاها ، محاضرة : " المتاحف والحفاظ الهوية الثقافية " ( والدكتور أحمد محمد سيد حميدة) ، ثم الفيلم التسجيلي ، تلاها محاضرة " المسح الأثرى بالتجمعات الرهبانية في منطقه آثار بنى حسن " للدكتور رضا صلاح عقيلة ، تلاها محاضرة " الأدوات المعدنية بكنائس وأديرة المنيا الاثرية " ( ١ سيلفيا رأفت القمص ).

وتضمن الحفل ، كلمة ترحيب وشكر ألقاها نيافة الأنبا مكاريوس ، وفقرات من تقديم كورال "المجدلية" التابع للإيبارشية، شملت أنشودة إيزيس باللغة الفرعونية ، وتراتيل وأغاني وطنية باللغات القبطية ، والعربية ، والإنجليزية ، والفرنسية، كما تم تقديم أوراق بحثية حول التعريف بالمتحف الأتوني وأهدافه ، ومحطات المناطق الأثرية ورحلة العائلة المقدسة بالمنيا ، وتاريخ الحضارات بالمنيا ، ودور المنيا في الكفاح الوطني.

وتم عرض كورال المجدلية ، ثم محاضرة بعنوان " قوه المتاحف في إبراز الشواهد المادية للمجتمعات الأصلية للدكتورة أسماء حسين عبد الحميد ، ثم محاضرة بعنوان " علم الترميم ودوره في الحفاظ على المكتشفات الأثرية " حاضرها محمد حمادة مختار، ثم تم عرض فيديو تسجيلي ، ومحاضرة بعنوان " الاقباط الذين عملوا في بنك بركيز.

وختاما، القى الدكتورعماد عادل، محاضرة بعنوان دور المتحف الآتوني في التواصل المجتمعي ، والقت دكتورة ساره محمد هانی الكلمة الختامية وتوزيع الشهادات.