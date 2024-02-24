السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ملتقى علمي ثقافي بعنوان "المنيا مهد الحضارات"

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظمت إيبارشية المنيا ، بالإشتراك مع المتحف الأتوني بالمنيا ، اليوم السبت ، ملتقى علمي ثقافى ، بمقر المطرانية بمدينة المنيا ، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ، والدكتور أحمد حميدة رئيس الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية ، ومدير عام متحف الاتونى بالمنيا.

 

أمل عز العرب مدير عام العلاقات العامة بقطاع المتاحف بالقاهرة ، ولفيف من المؤسسات ومديري المدارس الخاصة ، ولفيف من الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية ، وقيادات المتحف ، وممثلى القومى للمرأة وكليات الجامعة واتحاد الكتاب.

 

بدأ اللقاء، بالسلام الجمهوري، ثم تم عرض كورال المجدلية ، ثم تم محاضرة بعنوان : " المنيا مهد التوحيد " والدكتور جلال ابو بكر )، تلاها ، محاضرة : " المتاحف والحفاظ الهوية الثقافية " ( والدكتور أحمد محمد سيد حميدة) ، ثم الفيلم التسجيلي ، تلاها محاضرة " المسح الأثرى بالتجمعات الرهبانية في منطقه آثار بنى حسن " للدكتور رضا صلاح عقيلة ، تلاها محاضرة " الأدوات المعدنية بكنائس وأديرة المنيا الاثرية " ( ١ سيلفيا رأفت القمص ).

 

وتضمن الحفل ، كلمة ترحيب وشكر ألقاها نيافة الأنبا مكاريوس ، وفقرات من تقديم كورال "المجدلية" التابع للإيبارشية، شملت أنشودة إيزيس باللغة الفرعونية ، وتراتيل وأغاني وطنية باللغات القبطية ، والعربية ،  والإنجليزية ، والفرنسية، كما تم تقديم أوراق بحثية حول التعريف بالمتحف الأتوني وأهدافه ، ومحطات المناطق الأثرية ورحلة العائلة المقدسة بالمنيا ، وتاريخ الحضارات بالمنيا ، ودور المنيا في الكفاح الوطني.

 

وتم عرض كورال المجدلية ، ثم محاضرة  بعنوان  " قوه المتاحف في إبراز الشواهد المادية للمجتمعات الأصلية للدكتورة  أسماء حسين عبد الحميد ، ثم محاضرة  بعنوان " علم الترميم ودوره في الحفاظ على المكتشفات الأثرية " حاضرها محمد حمادة مختار، ثم تم عرض فيديو تسجيلي ، ومحاضرة  بعنوان  " الاقباط الذين عملوا في بنك بركيز. 

 

وختاما، القى الدكتورعماد عادل، محاضرة بعنوان دور المتحف الآتوني في التواصل المجتمعي ، والقت  دكتورة  ساره محمد هانی الكلمة الختامية وتوزيع الشهادات.

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