السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فولهام يكشف عن تشكيله لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

فولهام
فولهام

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

txt

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان ختام الملتقى التثقيفي لمدربي ومساعدي مراكز تدريب كرة القدم للفتيات

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فولام في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.

تشكيل فولهام أمام مانشستر يونايتد

ويرغب الجهاز الفني لفولهام الإنجليزي في تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأن المباراة سيشهدها ملعب مانشستر يونايتد "أولد ترافورد".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام في الخامسة من مساء اليوم السبت.

مواد متعلقة

أبو العز يزف بشرى للجماهير عن مباراة الزمالك وابو سليم الليبي

بيراميدز يتأخر بهدفين أمام مازيبمي في الشوط الأول
الجريدة الورقية