السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صورة لبقعة زيت خلفتها سفينة بريطانية استهدفها الحوثيون واليمن تحذر من كارثة

صورة السفينة البريطانية
صورة السفينة البريطانية

 نشرت وسائل إعلام عربية، صورة ترصد لحظة اشتعال النيران في ناقلة النفط البريطانية المتجهة للاحتلال، بعد استهدافها من الحوثيين في البحر الأحمر مخلفة بقعة زيت كبيرة.

 وحذرت اليمن بعد استهداف الحوثيين ناقلة نفط بريطانية، في بيان له، من الأضرار الناجمة عن تسريب بقعة زيت بطول 18 ميلاً بحرياً، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهدافها سفينة بريطانية تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، بقصف صاروخي.

وقالت اليمن، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى.

 وأضافت أنها "شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف"، وأكدت أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل نظراً للإمكانات المحدودة.

 

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