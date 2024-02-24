الداخلية تكشف لغز العثور على جثة مسنة واختفاء ذهبها بالقاهرة

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (سيدة ، زوجها) بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئا بأنها ملقاة على الأرض ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- له معلومات جنائية-مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بأنه نظراً لسابقة عمله فى إحدى محال السوبر ماركت بالقرب من محل سكن المجنى عليها وسابقة تردده عليها لتوصيل الطلبات لها ، تبين له إقامتها بمفردها فإختمر فى ذهنه فكرة قتل المجنى عليها وسرقة مسكنها ، وفى سبيل ذلك توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالتعدى عليها وخنقها حتى أودى بحياتها وقام بسرقة (مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، هواتفها المحمولة) ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.