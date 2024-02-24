المنيا: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بدء إنطلاق أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك وفق الجدول الزمني.

وذلك اعتبارًا من اليوم السبت ٢٤ فبراير الجارى وحتى ١٥ مارس المقبل ، بالتعاون مع الجهات المعنية من ، الوحدات المحلية وجهات الولاية و الجهات الأمنية ؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

وتابع المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها ، خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة٢٢ ، مشددا على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية، أو حالات تعد جديدة ، والتعامل الفورى معها ، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدى للبناء المخالف ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف ؛ تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بمواجهة مختلف أشكال التعديات ، من خلال استمرار حملات الإزالة ، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد ، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية ، بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

الجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بدأت ٢٧ يناير الماضى ، و انتهت ١٦ فبراير الجارى.