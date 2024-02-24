تحرير 21 ألف متر من أراضي أملاك الدولة بصحراء حجازة

قاد فراج الوحش وهبه الفولي نائبي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، حملة ازالات مكبرة، لإزالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة بناحية حجازة بحري، رافقهما خلال اعمال الحملة مأمور مركز شرطة قوص حازم الشيخ ومحمد الملقب رئيس المباحث، ومسئولي وحدة استرداد اراضي الدولة بالمدينة.

و اشار " الوحش" الي ان جهود الحملة نجحت في تنفيذ ٥ قرار ازالة لحالات مستهدفة، و ٥ اخري لحالات فورية من على مساحة ٢١٠٠٠٠م ، لافتاً إلى ان التعديات عبارة عن عمل اسوار من الطوب الابيض والمونة الأسمنتية، تشوينات ضخمة لاخشاب تستخدم في صناعة الفحم بطرق بدائية وملوثة للبيئة، مضيفاً ان الحملة تمكنت من تنفيذ قرار إزالة فورية لعشه من البوص والسعف بالمسيد.

ومن جانبها اكدت هبه الفرلي ان الوحدة المحلية بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والجهات المختصة تواصل جهودها للتصدي لكافة اشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق الوحدة ، بالإضافة إلى زالة اي أعمال تشوين معده للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها. مشددا علي رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.٢