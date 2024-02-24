طارق عبد العزيز يطالب بتكريم المواطن المصري البطل بتمثال وجدارية بالعاصمة الإدارية

طالب النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بتكريم مستحق ، يليق بالمواطن المصري البطل الذي تحمل الكثير والكثير وتحمل مالم تتحمله الجبال ، سواء فترة القضاء على الإرهاب أو الإصلاح الاقتصادي بفاتورة قاسيه تحملها بمفردة وشهد لة بذلك القاصي والداني.

وأضاف عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن إعلان الحكومة عن استثمارات ضخمة ستضخ في السوق المصري، بشراكة مصرية إماراتية، نكون قد انتهينا من حقبة قاسية، من أزمات اقتصادية نجحت القيادة السياسية في فك طلاسمها باقتدار، وبات لدينا انفراجة وبارقة أمل جديدة لانعاش الاقتصاد الوطني.

وتابع عبد العزيز: لكل هذه الأسباب أطالب دولة رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وجميع الجهات المعنية بتكريم مستحق للمواطن المصري بتمثال ضخم، أو جدارية بأحد ألاحياء أو الميادين الكبرى بالعاصمه الإدارية الجديدة ، بعنوان "المواطن المصري البطل"، رمزية تخلد مسيرة إخلاص، ورد الجميل من وطن يحفظ الجميل ويعرف قدر من ضحي ومن قدم لوطنه الكثير والكثير.

ولفت عضو الشيوخ بأن القيادة السياسية بعثت الامل من جديد في نفوس المصريين بإجراءات وحلول لكل الأزمات الاقتصادية ، التي تسببت فيها عوامل خارجيه ، وتحملها المصريين ، وانه بالرغم من ظلام الليل فإن ضوء الشمس سطع من جديد لان هذا البلد محفوظ بعناية اللة و "فيها حاجه حلوة " .