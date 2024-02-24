مصرع ترزي فى معركة بأرض اللواء

شهدت منطقة أرض اللواء واقعة مأساوية حيث لقي ترزي مصرعه طعنا في مشاجرة مع آخرين بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "عمر. ه"، 18 سنة، ترزي مصاب بطعنتين نافذتين ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بأرض اللواء بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبيَّن نشوب مشاجرة بين طرف أول سائق "شقيق المتوفي"، وطرف ثان، مقاول ونجل عمه، تدخل خلالها المجني عليه لمناصرة شقيقه ولقي مصرعه طعنًا على يد الطرف الثانى، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين وباقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.