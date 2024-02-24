الكوربيه تكشف دور رجال الأعمال في عملية استغلال التوكيلات التجارية

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع على عزت الرئيس التنفيذي لفروع شركة الجذور لتداول الأوراق المالية...... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. استسهال رجال الأعمال للاستيراد والتوكيلات التجارية تسبب في اختفاء المنتج الوطني

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... الرقابة المالية تدرس تنظيم شروط الترخيص للوظائف الرئيسية بسوق المال....حيث تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تطوير الشروط منح التراخيص الخاصة بعدد من الوظائف الرئيسية بالشركات العاملة بسوق رأس المال، ومن المتوقع أن يشمل القرار اكثر من ١٥ وظيفة في مختلف الشركات العاملة في سوق المال مثل شركات الوساطة وأمناء الحفظ والتصكيك والتوريق والاستشارات المالية.

يأتي القرار استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في العمل المستمر على التأكد بمهنية الكوادر المهنية العاملة في انشطة سوق راس المال ، وهو الأمر الذي من شأنه ان يعزز من كفاءة عمل إنفاذ القواعد واللوائح وصياغة، وتنفيذ سياسات تحسن من كفاءة المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك التأكد من تقديم خدمات مالية غير مصرفية للمتعاملين على نحو يضمن تكافؤ الفرص والشفافية حماية لحقوق المستثمرين.

تسعى الرقابة المالية إلى العمل المستمر على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات ولوائح لتوفير بيئة عمل مواتية تساعد المؤسسات المؤهلة على التوسع، وتطوير أعمالها والمتعاملين على الفهم السليم لحقوقهم وممارساتها وتفهم التزاماتهم خلال التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تؤمن ادارة الهيئة الحالية بضرورة الحفاظ على استقرار ونزاهة الأسواق مع حماية حقوق المتعاملين مع العمل على استمرار جهود تطوير أسواق جديدة وتوفير وتقديم فرص استثمار جديدة وإتاحة منتجات وحلول استثمارية وتمويلية جديدة ومبتكرة تراعي احتياجات كافة المتعاملين والشركات للنمو والتوسع .

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... ١٧.٥ مليون جنيه اسهم مجانية لمساهمي شركة سيتى لاب"CILB " ...حيث وافق مجلس إدارة شركة سيتي للتحاليل الطبية، على زيادة رأس المال المدفوع من 64 مليون جنيه إلى 81.48 مليون جنيه بزيادة قدرها 17.48 مليون جنيه مصري بإصدار 174.84 مليون سهم مجاني القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه للسهم (عشرة قروش).

قال د "الجعيدي" ان شركة "سيتى لاب " حققت صافى ارباح ٨.٤١٣.٨٢٤ جنيه في عام ٢٠٢٣

كان "الجعيدي" قد أشار في تصريحات سابقة لـ "الوفد" ان الجهات المعنية قد قاربت على الانتهاء من الموافقات اللازمة على أن يكون التعامل على سهم الشركة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نهاية فبراير الجاري.

اشار "الجعيدى" إلى أن مسئولي الشركة قد تلقوا على مدار الأيام القليلة الماضية العديد من الاتصالات من قطاع كبير من المستثمرين، للاهتمام الكبير بسهم الشركة، المتوقع تداوله خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت الشركة مؤخرا في بيان للبورصة إن الزيادة تمويلاً من الأرباح المرحلة والاحتياطيات وارباح العام بالقوائم المالية عن العام المنتهى في 31 ديسمبر 2023 بواقع 0.273 سهم مجاني لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية وقدرها عشرة قروش للسهم وذلك لحين العرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

كما وافق المجلس بالأجماع على تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشان السير في إجراءات زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توقيع تقرير الإفصاح وإدراج إي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقا لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية او ای جهة إدارية أخرى.

تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... "ايليت للاستشارات المالية " تجهز شركة "جيوس " للتجارة والمقاولات للتداول بالبورصة...حيث تنتهي شركة إيليت للاستشارات المالية من تجهيز المركز المالي لشركة "جيوس " للتجارة والمقاولات المنتهي في 31 ديسمبر2023، وذلك للبدء في الحصول على الموافقات المبدئية لإعداد دراسات القيمة العادلة لسهم الشركة، تمهيدا للقيد والطرح خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال تامر حسين نائب رئيس مجلس الإدارة أن "إيليت" تعكف على الانتهاء من تجهيز المركز المالي للشركة، وكذلك الانتهاء من كافة الاجراءات المطلوبة في هذا الشأن، بهدف أن تكون الشركة جاهزة للقيد والطرح خلال الأشهر القليلة القادمة.

أضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن المستهدف من طرح رأس مال الشركة بالبورصة يبلغ نسبة 25%، كما أن "إيليت" قامت مؤخرا برفع رأس مال الشركة من 14 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، في ظل عملية الهيكلة الشاملة التي اجرتها "إيليت" للشركة، حيث تضمنت هيكلة إدارية، وفنية، ومالية، وكذلك الارتقاء بالحوكمة في الشركة، مما ينعكس على مستقبل الشركة بالإيجاب...كما تجري شركة "ايليت" العديد من دراسات الجدوى لاحدي الشركات العاملة في مجال الأغذية، بهدف التوسع في الأسواق العربية، خاصة السوق الاماراتي.

كما تقوم الشركة أيضا بإجراء القيم العادلة للمحفظة الاستثمارية لأحد البنوك الكبرى الخاصة، إذ تضم المحفظة نحو 22 شركة...كانت شركة "إيليت" قد عقدت الجمعية العمومية أمس محققة فائض ارباح بنسبة ٨٠٪؜ خلال عام ٢٠٢٣، بالإضافة إلى اقرار زيادة أخرى لراس المال من ٢ مليون جنيه إلى ٣ ملايين جنيه مع توزيع نقدي .

كما يتضمن البرنامج ... "إيجل للاستشارات المالية" تعييد تقييم أصول شركات وفقا لمعايير المحاسبة المعدلة

تجري شركة إيجل للاستشارات المالية عمليات إعادة تقييم لأصول عدد من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة.

قال الدكتور ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة "إيجل" أن الشركة تقوم بعملية إعادة تقييم لعدد 4 شركات كبرى، وذلك تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية "48 " الخاصة بمعايير الاضمحلال للأدوات المالية.

أضاف د. "عمارة" أن الرقابة المالية حققت طفرة كبيرة في عملية تحديث معايير المحاسبة المصرية مؤخرا، خاصة تعديل معيار "10" للأصول الثابتة، و"34" للاستثمار العقاري، إذ سمح التعديل للمعايير باستخدام نموذج تقييم القيمة العادلة للأصول، والتي تتعلق بفروق إعادة تقييم الأصول الثابتة والعقارية، بما يسمح بإظهار حقيقتها بالمركز المالي، وإظهار أيضا الفروق بين القيمة الدفترية، والعادلة للأصول يتم معالجته ضمن حقوق الملكية، تحت مسمى فروق إعادة تقييم معايير الأصول وفقا لمعايير10"، "34".

يشار إلى أن شركة "إيجل" قامت الفترة الماضية بالعديد من عمليات التقييم للشركات، وكذلك إجراء عمليات هيكلة شاملة وكاملة للعديد من الشركات بهدف قيدها وطرح بالسوق الرئيسي أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في فقرة التحليل تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن يستكمل مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجه صعوده، بدعم من التدفقات النقدية، التي ضخها المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والعربية في العديد من الأسهم القيادية.

كما تتوقع "مسعود" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي مستوي 30600 نقطة، مع تحرك الأسهم القيادية التي من شأنها دفع المؤشر لتجاوز هذه النقاط، مستهدفا مستويات جديدة.

تتوقع أيضا أن يصطدم المؤشر بمستوي المقاومة 30200 نقطة، على أن تكون منطقة الدعم عند مستوى 29200 نقطة.