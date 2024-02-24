نجوم الفن والغناء والإعلام  فى ضيافة مهرجان هرم الإبداع الدولى

كشف أحمد يسري، رئيس مهرجان هرم الإبداع الدولي، تفاصيل تكريم أهم 100 شخصية عربية مؤثرة علي مستوي الوطن العربي وذلك في النسخة التسعة للمهرجان، إضافة إلى مشاركة 10 دولة عربية وحضور كبار الشخصيات الفنية .

قال رئيس مهرجان هرم الإبداع الدولي:" حدث ابداعى ثقافي فني ورسالة برعاية الإبداع و المبدعين في كافة المجالات الفنية، والابتكارية على مستوى الوطن العربي، مضيفًا: الدروة التاسعة من المهرجان تكرم نجوم الفن والغناء والاعلام والرياضة على مستوى الوطن العربي فى حفل أفضل مائة شخصية مؤثرة ".

وأضاف رئيس مهرجان، قائلًا:" تقام الدورة التاسعة باسم فلسطين في القلب من قلب مصر وداعمة لفلسطين بالمواد الغذائية والأدوات الطبية، و بما أن مصر هي المركز النابض بالحياة في صناعة الأفلام والدراما في العالم العربي فتاريخ مصرحافل في الأعمال السينمائية والدرامية كما تعتبر مصر مركز هذه القوة الناعمة في العالم العربي" .

وتابع أحمد يسرى، المهرجان يسلط الضوء على حياة فنانين الزمن الجميل الذين اسعدوا الملايين من الشعوب، حيث مقرر تكريم أسماء الأحياء منهم والذين رحلوا عن عالمنا.

واستكمل، وفي إطار تشجيع رواد الأعمال وعرض تجارب الشباب الريادية في الاستثمار الداخلي في مصر، فإن هذا المحفل الدولي الكبير يشهد تقديم نماذج مصرية مشرفة من شباب ورواد الأعمال المصريين والعرب أمام الوفود الدولية المشاركة بالحفل وتكريمهم كأهم النماذج الريادية المصرية .

وأكد “يسرى” أن المهرجان سيقام علي أرض مصر الحبيبة شهر أكتوبر بالاهرامات بتعاون مع وزارة السياحة والاثار لدعم مصر في مجال السياحة يمر على الزمان أناس لابد وأن يقف التاريخ عند جهودهم وإنجازاتهم وعطانهم إجلالاً وتقديراً‏ على إبداعاتهم وتألقهم وتميزهم، فالتكريم من أهم المحطات في الحياة ويعبر عن التقدير للتفوق، وتزداد أهمية التكريم عندما يكون في وقته ولمن يستحقه سواء كان ضمن مناسبة عامة أم ضمن فعالية خاصة بالتكريم بحد ذاته .