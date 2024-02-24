تكريم مُميز لقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية في جامعة القاهرة

في احتفالية كبيرة بدار الأوبرا المصرية وبحضور نخبة من كبار الفنانين و أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية فازت منصة naweya platform الصادرة عن قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

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وذلك من بين ١٨٠ عملا مشاركا ضمن فعاليات مهرجان الشروق للإعلام في دورته الثامنة التي انعقدت ١٩ فبراير الحالي، بمشاركة ٤١ جامعة مصرية وعربية وذلك تحت رعاية ا.د طارق سمير عميد الكلية وبتشريف اساتذتنا الافاضل ا.د.سهير صالح عميدة كلية الاعلام اكاديمية الشروق وا.د.حنان اسماعيل وكيلة كلية التربية النوعية و ا.دراندا رزق رئيس قسم الاعلام التربوي في أحدث احتفالية بعد توليها رئاسة القسم

وتعد منصة naweya platform احدى مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة في تخصص الصحافة وتتميز بكونها بداية لاستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي في الصحافة الرقمية.

المنصة شاملة كافة الفنون الصحفية من تحقيقات وحوارات وتقارير مصورة حيث احتوت على ٢٤ فيديو مصور بالإضافة الى أخبار سياسية واقتصادية واجتماعية وفنية وتعليمية عامة وخاصة, وتحتوى على سبعة أبواب مختلفة

ومن أبرز التقارير , تقرير الرئيس السيسي الذي تناول احتفالية عيد الفطر وافطار الاسرة المصرية وحفل تكريم ابناء الشهداء، وتقرير عيد العلم المقام في قاعة الاحتفالات الكبرى لعيد العلم السابع عشر احتفالا بنخبة من الباحثين وحوارات وتغطيات خاصة مثل تغطية زيارة دار الدفاع للصحافة والنشر، وتقارير مصورة مثل مهرجان القاهرة الدولي للقصص المصورة، كما تميزت المنصة بخاصية قارئ الشاشة للمتصفحين من ذوي القدرات الخاصة كما قام فريق العمل بتنفيذ حملة إعلانية للمنصة من خلال تصميم بانر وكتيب الكتروني يحتوي على أبواب المنصة وتعريف بأهدافها .

اشرف على المشروع كلا من داليا كمال المدرس بقسم الإعلام التربوي ومها يسري المدرس المساعد بالقسم.

كما تكونت لجنة التحكيم بالمهرجان من كبار مختصي الاعلانات والتطبيقات الرقمية وهم الدكتور حازم درع مهندس ورئيس ادارة شركة Look للدعاية والاعلان والمخرج الكبير عمرو عابدين والدكتورة شيرين زقلمة الرئيس التنفيذي لشركة RADA للعلاقات العامة.