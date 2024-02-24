قرقاش: "رأس الحكمة" مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات

عقّب المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش على إعلان مشروع "رأس الحكمة" بين بلاده ومصر بقيمة 35 مليار دولار في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وحسب سبوتنيك، قال قرقاش، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "رأس الحكمة مشروع ملهم يعود بالخير على مصر و الإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيو اقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والاقليمية و الدولية".

وأضاف أن "المشروع خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاستثمار"، متابعا: "شراكة الماضي والحاضر هي أيضاً شراكة المستقبل".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن أمس الجمعة، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار.