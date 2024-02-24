البلينا تستقبل قوافل دعم معلمي اللغة العربية

واصلت إدارة التعليم الإبتدائي بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بقيادة فاضل النحاس مدير الإدارة، تنفيذ فعاليات مبادرة قوافل الدعم للمدارس الإبتدائية؛ لتقديم الدعم الفني لمعلمي اللغة العربية، لتحسين مهارات اللغة العربية (القراءة والكتابة) لتلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وإشراف عطا الميموني، مدير عام التعليم العام.

واستقبلت إدارة البلينا التعليمية جنوب محافظة سوهاج، قوافل الدعم اليوم، وكان في استقبالها أسامة المشنب، مدير إدارة البلينا الذي تابع فعاليات القوافل في مدارس: البلينا الابتدائية الحديثه وسعد محمد أحمد الابتدائية، و برديس للتعليم الاساس ، ومؤسسة برديس الابتدائية.

وضمت القافلة 50 موجهًا من موجهي اللغة العربية وموجهي الصفوف الأولى من إدارتي جرجا ودار السلام، بالإضافة لفريق الدعم المكون من: أيمن بدر ، وعبد المحسن مندور، وعبد الله عبد المولى، رؤساء أقسام التعليم الإبتدائي المركزي بالمديرية.

وفي سياق متصل فازت مدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج الفوز بالمركز الأول على مستوى المحافظة وحجزت بطاقة تمثيل المحافظة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في المسابقة بعد منافسة قوية مع مدرستي طهطا الثانوي بنات والشهيد عبد الله بكير الثانويه بنات بالبلينا.

يأتي ذلك فى إطار التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية على مستوى المحافظة، تحت رعايه ومتابعة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام بديوان المديرية، وماهر عبد الخالق، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وإشراف أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي العام بديوان المديريه، ونيفين فاروق مسؤل الاتحادات الطلابية بالمديرية.