وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 78000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1042 شاحنةبضائع، و510 سيارة ، وشملت حركة الواردات 65500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و481 شاحنة بضائع و495 سيارة، وبلغت حركة الصادرات 12500 طن بضائع عامةومتنوعة و 561 شاحنةبضائع و15 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس والسفينة وادي سفاجا، وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها و تغادر الميناء العبارة امل . و شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة امل وغادرت الميناء اربع سفن وهي STAR VP ، بوسيدون اكسبريس، الحرية ودليلة ، كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 3700 طن ، 440 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للاربع سفن وهي ايلة وبريدج وكوين نفرتيتي واور . واستقبل ميناء بورتوفيق السفينةدرة جدة وعلي متنها 400 سيلرة بوزن 800 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2220 راكبا بموانيها .



يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بقطاع النقل البحري، واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية.

وحققت موانئ البحر الاحمر تداول 6 مليون و440 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2023 بنسبة زيادة 7% عن العام الماضي 2022 حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 4 مليون و212 الف طن بنسبة زيادة 24 % عن صادرات العام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 89 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 2 مليون و228 الف طن.



وشهد ميناء سفاجا تداول 4 مليون و602 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي بكمية وارد مليون و891 ألف طن وصادر 2 مليون و711 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 266 ألف طن بنسبة زيادة 97 % عن العام الماضي بكمية وارد 63 الف طن وصادر 203 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 699 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24 % عن العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 523 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 775 ألف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .









