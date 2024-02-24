جامعة المنصورة تشارك بوضع حجر أساس مشروع أرض الجامعات المصرية بالوادى الجديد

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بوضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية فى شمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد.

وقام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بوضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات، وذلك شمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية، يأتى فى اطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن وضع حجر الأساس جاء تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادى الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية.



ولفت إلى أن هذا المشروع سيعمل على استصلاح الأراضي في محافظة الوادي الجديد، وإنشاء مزارع نموذجية بحثية تخصصية، يكون لها مردود إيجابي على تطوير البحث العلمي، وجهود استصلاح واستزراع الأراضي مُتبعة في ذلك أحدث الأبحاث العلمية وأحدث وسائل الزراعة لتحقيق زيادة إنتاجية في المحاصيل الزراعية واستخدام أحدث نظم الري الحديث، لدعم جهود تنمية الدولة المصرية.

الجدير بالذكر أن شركة وادي الشرق تضم العديد من المعامل والوحدات والمزارع، ومنها (حاضنة الأعمال الزراعية، المزارع التجريبية والحقول الإرشادية، معامل تحاليل التربة والمياه وبيانات المناخ، معامل وطنية لزراعة الأنسجة النباتية لأغراض الإنتاج التجاري، مصانع المنتجات الغذائية، مقرات إدارية للشركات الزراعية الكبرى والناشئة، العيادة الزراعية، العيادة البيطرية).