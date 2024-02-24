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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وظائف شاغرة.. 27 فرصة عمل بمنطقة قفط الحرة جنوب قنا| تفاصيل

أحد مصانع منطقة قفط
أحد مصانع منطقة قفط الحرة ــ أرشيفية

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اليوم السبت، إن إدارة التشغيل بالديوان العام، طرحت 27 فرصة عمل، بمنطقة قفط الحرة جنوب قنا. 

وأوضح أن فرص العمل التي تم توفيرها بشركة عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية الكائنة بالمنطقة الحرة العامة بقفط.

 وأضاف أن الوظائف تشمل مدير تسويق دولي، و مدير تسويق محلى، و مدير انتاج، و فنى غلاية، و فنى معمل كيميائي.

الوظائف

 و فنى كهربائي صيانه، و محاسب، وموظف علاقات عامه، و امين مخازن، و سكرتيرة، و عاملات انتاج و بوفية ونظافة، وأمن. 

ونوهت سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أن الإدارة مستمر في استقبال طلبات الشباب الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 24 فبراير إلي 2 مارس القادم. 

توفير 38 ألف فرصة عمل:

 وفي وقت سابق أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، وفرت 38 ألفًا و814 فرصة عمل خلال العام المنصرم

 وأضاف أنه تم تشغيل الشباب من أبناء المحافظة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقفط ونجع حمادى بمعرفة إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وذلك خلال العام الماضي. 

وبيّن المحافظ، بأنه توفير ٥٥٣٥ فرصة بالقطاع الحكومي بنظام التعاقد، و٣٣٢٧٩ بالقطاع الخاص منها ٣٣١٧ بمراكز وقرى المحافظة و٣٢٠٩٦ فرصة بمديريات الخدمات والجمعيات الأهلية و٣٤٠١ فرصة بالشركات والمصانع.

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