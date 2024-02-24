محافظ سوهاج يترأس الاجتماع التحضيري للتدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم السبت، الاجتماع التمهيدي الثاني لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة سوهاج "صقر 128"، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، وأجهزة المحافظة المختلفة.

وحضر الاجتماع اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء تامر أبو خطوة مساعد مدير أمن سوهاج، والعميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، وممثلي الهلال الاحمر، ومديري إدارات الحماية المدنية، والمرور.

وناقش الاجتماع الاستعدادات اللازمة لتنفيذ التدريب العملي المشترك " صقر 128 "، والتأكيد على جاهزية كافة الجهات المشاركة، وإعداد خطة كل جهة للتعامل مع الأزمة، وبيان مدى استعداد تلك الجهات لمواجهة الأزمات والكوارث حال حدوثها، والإمكانات المتاحة لديها، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لإدارة الأزمة