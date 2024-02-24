غلق 11 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الصحية بالدقهلية

أعلن الدكتورمحمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 176منشأة طبية ، تشمل 39 عيادة خاصة فضلاً عن 24 مركزا طبيا ومعملاً، مؤكدًا أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 7منشات فيما، تم رصد 8 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 26 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 11منشأة مخالفة.

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر ,خلال الاسبوع الماضى , في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الاماكن.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



يأتي ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.