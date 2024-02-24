مُلتقى توظيفي لتشغيل خريجي التعليم الفني بالشركات الصناعية بالشرقية

نظمت وحدة «تيسير الانتقال إلى سوق العمل» بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، والمدعومة من مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «Work force Egypt»؛ الملتقى التوظيفي لتشغيل أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة لخريجي التعليم الفني، وذلك بالتعاون مع مدرسة ههيا الثانوية الصناعية العسكرية بنين بمركز ومدينة ههيا.

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن خطة الدولة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الفنى وتطويره لما يمثله من أهمية كبرى لمستقبل الصناعة والمشروعات القومية، مشيرا إلى أن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، ويعتبر قاطرة التنمية، ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم، حيث يسعى ونوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لتصب مباشرة فى سوق العمل.

وأوضح وكيل أول الوزارة، أن هذا الملتقي يأتي لإتاحة الفرصة أمام الشباب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته، لتدر عليه دخـلا ثابتاً يُساهم في تحسين ورفع مستوى معيشته، وتوفير له حياة كريم.

ولفت إلى الشركات المشاركة بالملتقى التوظيفي، وهي: شركة تصنيع وسائل النقل والمواصلات MCV (مرسيدس) بمدينة الصالحية الجديدة، شركة فريش لتصنيع الاجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، هاندا بلبيس لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال أنشطة وحدات تيسير الإنتقال لسوق العمل بمدرسة ههيا الثانوية الصناعية العسكرية بنين بإدارة ههيا التعليمية.

واشار علي عبد الرؤوف، وكيل أول الوزارة، إلى أن هذه الشركات تمنح الشباب مرتبات متميزة، وتوفر تأمين اجتماعي وصحي وحوافز، بالإضافة إلى توفير السكن للشباب المغتربين، ووسيلة مواصلات مجانية، وسكن إداري للمغتربين، واجازات سنوية.

ونوه إلى أن الملتقى استقبل أكثر من 300 شاب وشابة من شباب الخريجين، ويعمل على توفير فرص عمل متعددة للشباب الخريجين، حيث تم عمل مقابلات لعدد 150 شاب وشابة ممن تنطبق عليهم شروط التوظيف، وتم اجراء مقابلات شخصية فردية لجميع الباحثين، وتوزيع مسوغات التعيين على المقبولين لاستلام العمل خلال الأسبوع القادم.

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