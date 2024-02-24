محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروع خط طرد صرف صحي المنشاة / العسيرات

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع خط طرد صرف صحي المنشاة/ العسيرات، وبحث إزالة باقي التعديات المارة بمسار خط الطرد بقرية الأحايوة غرب، وذلك بعد فصل الحد بين أملاك الأهالي وأملاك الري.

حضر الاجتماع " أحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة، المهندس يوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بالتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية، ووضع الحلول العاجلة التي تراعي كافة المصالح، ووضع مصلحة المواطنين في عين الاعتبار، مؤكدا على أهمية تنفيذ المشروع، الذي يخدم أهالي مركز ومدينة المنشاة .